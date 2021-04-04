Son dakika! 103 emekli amiralin 'Montrö' maskeli darbe özlemi bildirisine soruşturma açıldı
Son dakika haberi... Emekli 103 amiral gece yarısı son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili bildiri yayımladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.Abone ol
Aralarında Ergenekon ve Balyoz davası sanıkları Türker Ertürk ve Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiral, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında bildiri yayımlamıştı. Tepki çeken bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, konuya ilişkin re’sen soruşturma başlattı.
Re’sen soruşturma
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır.
Ne olmuştu?
103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlamıştı.