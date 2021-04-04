Son dakika! 103 emekli amiralin 'Montrö' maskeli darbe özlemi bildirisine soruşturma açıldı

Son dakika haberi... Emekli 103 amiral gece yarısı son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili bildiri yayımladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

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Aralarında Ergenekon ve Balyoz davası sanıkları Türker Ertürk ve Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiral, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında bildiri yayımlamıştı. Tepki çeken bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, konuya ilişkin re’sen soruşturma başlattı.

Re’sen soruşturma

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır.