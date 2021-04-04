İBB'den, taziye yemeği için ihale! İşte detaylar

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), yakınlarını kaybeden ailelere taziye yemeği vermek için ihaleye çıktı.

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İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği ihale, 16 Nisan 2021 günü İBB Bakırköy ek hizmet binasında yapılacak.

Hürriyet'ten Fatma Aksu imzalı habere göre; ilk etapta 2.9 milyon adet satın alınacak kumanyada kavurma, pilav, ayran ve lokma tatlısı bulunacak. İhalede; et kavurma, pilav, lokma tatlısı, ayran ve ekmekten oluşan 2 milyon 904 bin adet ‘taziye yemeği menüsü’ alımı yapılacak.

Şehirler arası cenaze nakillerinde ise sandviç, meyve suyu ve sudan oluşan ‘kumanya menüsü’ ile 2 milyon 640 bin adet ‘taziye lokma tatlısı’ alımı gerçekleşecek.

İhale şartnamesinde, işçilik dahil tüm malzemelerin hazırlaması ve teslimatının teklif edilecek fiyata dahil olacağı belirtildi.