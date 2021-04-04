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Adil Karaismailoğlu: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı bu yıl bitiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıl veya 2022'ye kalmadan yıl sonuna burayı hizmete açacağız. Sadece Sabiha Gökçen'i değil bu aradaki 4 istasyonun bulunduğu mahalleleri de İstanbul'daki merkezlere bağlıyoruz." açıklaması yaptı.

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Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı İlk Ray Kaynak Törenine katılan Bakan Karaismailoğlu, buradan Pendik Belediyesi'ne geçerek çeşitli temaslarda bulundu ve belediye başkanı Ahmet Cin ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, bugün ilk ray kaynağını yaptıkları hattın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Kadıköy-Pendik metro hattını bağlayacağını söyledi.

"2022'ye kalmadan yıl sonuna burayı hizmete açacağız"

Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıl veya 2022'ye kalmadan yıl sonuna burayı hizmete açacağız. Sadece Sabiha Gökçen'i değil bu aradaki 4 istasyonun bulunduğu mahalleleri de İstanbul'daki merkezlere bağlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un yaşam kalitesini yükseltecek çok sayıda projelerinin bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, devam eden 5 metro hattının yanı sıra iki yeni raylı sistemi İstanbul'a kazandıracaklarını daha önce de açıkladıklarını anımsattı.

Karaismailoğlu, Pendik Belediyesi'ni ziyarete ilişkin, "İstişarelerde bulunduk. Pendik için bakanlık olarak yapılabileceğimiz işleri değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

Kirazlı-Bakırköy metro hattı

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin metro hattının yıl sonunda açılmasının planlandığını kaydeden Karaismailoğlu, Kirazlı-Bakırköy metro hattının ise 2022 sonunda hizmete alınmasının öngörüldüğünü anlattı.

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