İslam Memiş ve Ali Ağaoğlu'ndan dolar tahmini! Dolar almalı mı satmalı mı

Kapalı piyasada dolar 8.16 seviyelerinde hafif yükselişini sürdürüyor. İslam Memiş, amekli amirallerin skandal bildirisi ve ABD'den gelen haberler nedeniyle dolar haftaya yükselişle başlamasını bekliyor. Ekonomist Ali Ağaoğlu ise "Dolar ne olacak sorusu bir süre yanıtsız kalır" dedi.

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Piyasalar kapalı olsa da döviz kurlarında hafif yükseliş hafta sonunda da sürdü. Bugün dolar 8.16 lira seviyelerinde seyrederken, euro da 9.60 seviyelerinden. Gram altın ise serbest piyasada 453 liraya alınıp satılıyor. Yarın açılacak piyasaları neler bekliyor? Dolar yükselir mi? Bu seviyeden dolar almak doğru mu?

Üç etken nedeniyle dolar yükselecek

Para ve altın pisayaları uzmanı İslam Memiş, haftaya doların yükselerek başlayacağı tahmininde bulundu. Memiş, sosyal medya hesabından, "ABD’de Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin yüksek gelmesi, Rusya-Ukrayna gerginliği ve 'Morukların bildirge hadsizliği' gibi etkenler, haftanın ilk işlem gününde doların değer kazanmasına neden olabilir" değerlendirmesi yaptı.

Dolar ne olacak sorusu bir süre yanıtsız...

"Kurdaki hareketlilik fiyatlama davranışlarını bozdu, bozuyor ve daha da bozacak" diyen Ekonomist Ali Ağaoğlu ise "Dolar ne olacak sorusu bir süre yanıtsız kalır" dedi. Dolarda bir önceki zirvenin 8.58 lira olduğunu hatırlatan Ali Ağaoğlu şöyle konuştu:

Çok ama çok büyük bir soru işareti

"Şimdi de 8.45'i gördük. Ama geride bir boşluk var. 7.50 ile 7.60’lar arasında bir 'gap' kaldı. Bu boşluk kapanacak. Ama hangi koşulda kapanacak noktası, hakikaten çok ama çok büyük bir soru işareti. O soru işaretinin cevabını çok kısa zamanda da alamayabiliriz diye bir endişe var herkeste..."