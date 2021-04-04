İYİ Parti'den CHP'ye 'HDP' resti! Yolumuza yalnız devam ederiz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 3. ittifak önerisi İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP açmazı'nı yeniden gözler önüne serdi. İYİ Parti'den CHP'ye 'Eğer HDP ile yakınlaşma olursa yolumuza yalnız devam ederiz' mesajı gönderildi.

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Terör soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın, “HDP’nin öncülüğünde, üçüncü bir ittifak olarak ‘demokrasi ittifakı’nın ilan edilebileceğine” yönelik önerisi siyasete yeni bir hareketlilik kattı. İYİ Parti'de partinin “HDP ile yakınlaşmasının, “tabandan ve taban siyasetinden uzaklaşması anlamına gelebileceği” endişesi yaşanıyor.

Millet İttifakı kapsamında, “CHP’nin HDP ile yakınlaştığı ve partinin de buna destek verdiği” şeklinde iktidar kanadından İYİ Parti’ye yöneltilen eleştirilerin “partiye hayli zarar verdiğine” dikkat çekiliyor. İYİ Parti’nin özellikle 2023 seçimlerindeki hedefinin “hem AK Parti ve MHP’ye oy veren hem de CHP ve HDP’ye oy veren yurttaşları kucaklamak” olduğu belirtiliyor. Özellikle kendisini “HDP ve AK Parti arasında sıkışmış Kürt kökenli seçmene İYİ Parti’nin bir alternatif olacağı” vurgulanıyor. Oysa Millet İttifakı bileşenlerinden herhangi birinin “bu ittifaka HDP’yi de dahil etmesi durumunda partinin tabanını Cumhur İttifakı’na yakınlaştıracağı” vurgulanıyor.

Yolumuza yalnız devam ederiz mesajı

İYİ Parti cephesi, özellikle salgınla birlikte artan ekonomik sorunlar ve siyasette artık “Cumhur İttifakı’nın yol belirleyecek noktadan uzak olmasından hareketle partinin yükseliş ivmesinde olduğuna” işaret ediyor. “Partinin baraj sorununun olmadığına” dikkat çekilirken, “Eğer CHP, Millet İttifakı’nı genişletmek amaçlı HDP’ye bir yakınlık gösterirse, İYİ Parti yoluna yalnız devam eder. Meclis’te parti grubu olarak muhalefette kalmayı yeğler” görüşü dile getiriliyor.

Demokrat Parti, Saadet Partisi, İnce ve Sarıgül'ün partisiyle alternatif ittifak

İYİ Parti kanadı, eğer siyasette “3. bir ittifak söz konusu olacaksa, bunun HDP ile değil, diğer partilerle olabileceğine” de dikkat çekiliyor. CHP’nin HDP’yle ve sol siyasetle yakınlaşması durumunda, İYİ Parti’nin de Demokrat Parti, Saadet Partisi, Muharrem İnce’nin kuracağı yeni parti ve Mustafa Sarıgül’ün partisiyle başka bir ittifaka yönünü çevirebileceği konuşuluyor. İYİ Parti’nin bir partiyle ittifaka gidebilmesi için “cumhuriyet değerlerinde uzlaşmanın şart olduğunun” da altı çiziliyor.