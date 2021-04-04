İstanbul'da Yarı Maraton günü! Kenyalı atlet Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı

İSTANBUL'da bugün yarı maraton heyecanı yaşanıyor. Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bugün 16. Kez yapılıyor. Kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.Abone ol
Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bugün 16. kez düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen yarı maraton, Tarihi Yarımada'da gerçekleştiriliyor.
Elit atletlerin mücadele ettiği yarı maraton, saat 10.00'da başladı. Kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Maraton, bu yıl da "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuluyor.
Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı Geoffrey Kamworor, İstanbul'da kozlarını paylaşıyor. İstanbul Yarı Maratonu rekorunu elinde bulunduran Etiyopyalı Amdework Walelegn de parkurdaki yerini aldı.
HANGİ YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI?
Maraton nedeniyle bazı yollar saat 05.00 - 15.00 arası kapatıldı. Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.), Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.), Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatıldı. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.), Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatıldı.