İstanbul'da Yarı Maraton günü! Kenyalı atlet Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı

İSTANBUL'da bugün yarı maraton heyecanı yaşanıyor. Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bugün 16. Kez yapılıyor. Kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

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Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bugün 16. kez düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen yarı maraton, Tarihi Yarımada'da gerçekleştiriliyor.

Elit atletlerin mücadele ettiği yarı maraton, saat 10.00'da başladı. Kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Maraton, bu yıl da "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuluyor.

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı Geoffrey Kamworor, İstanbul'da kozlarını paylaşıyor. İstanbul Yarı Maratonu rekorunu elinde bulunduran Etiyopyalı Amdework Walelegn de parkurdaki yerini aldı.