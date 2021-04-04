Sarayda darbe girişimi! Veliaht prens gözaltında dünya bu olayı konuşuyor

ÜRDÜN sarayında savaş çıktı. Washington Post gazetesi aralarında Veliaht Prens, eski bakan ve Kraliyet ailesi üyelerinin de olduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığını duyurdu, gerisi çorap söküğü gibi geldi. Tüm dünya, taht kavgasında yaşananları izliyor.

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Ortadoğu ülkesi Ürdün'de Cumartesi gecesi gerçekleşen üst düzey gözaltıların hemen ardından ortaya çıkan bir video kaydı, dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Amerikan Washington Post Gazetesi Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in "Ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını yazdı. Ürdün Sarayı önce bu iddiayı yalanlandı. Ürdün Kralı Abdullah'ın, üvey kardeşi Prens Hamza'yı uyardığı bildirildi. Ancak Hamza Bin Hüseyin'in BBC'ye gönderdiği video mesaj her şeyi değiştirdi.

Kral Abdullah'ın üvey kardeşi olan Prens Hamza bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye bir video mesaj ulaştırdı ve ev hepsine alındığını duyurdu. Prens Hamza bin Hüseyin'in ev hapsine alındığı haberi, ülkede üst düzey bir dizi ismin 'güvenlik' gerekçeleriyle gözaltına alındığının duyurulmasının ardından geldi.

Ürdün'de Cumartesi günü gözaltına alınan üst düzey isimler arasında Eski Maliye Bakanı Bassem Awadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd da var. Gözaltına alınan Awadallah, ABD'de eğitim gören bir ekonomist. Kral'ın en güvendiği danışmanlarından olan Awadallah, Ürdün'ün ekonomik reformlarının gerçekleşmesinde de etkili bir isim. Ancak reform sürecinde sıklıkla hükümetinin direnciyle karşılaştı.

Ürdün yönetimine yolsuzluk ve taciz suçlaması

Video mesajında ülke yönetimini yolsuzluk, beceriksizlik ve tacizle suçlayan Prens Hamza, görevini kötüye kullandığı suçlamalarını reddedip herhangi bir komplonun parçası olmadığını ifade etti. Cumartesi günü kaydedilen video mesajında Prens Hamza şunları söylüyor:

Sosyal medya görüşmelerinde...

"Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı bu sabah beni ziyaret edip, daha önce katıldığım veya yaptığım sosyal medya bağlantılı görüşmelerde hükümete ve Kral'a yönelik eleştiriler olduğu gerekçesiyle, evden dışarı çıkmama, insanlarla iletişime geçmeme veya görüşmeme izin verilmediği bilgisini verdi." Prens Hamza, 'eleştiride bulunan kişinin kendisi olduğuna dair' bir suçlamanın ise yöneltilmediğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

Yönetimdeki çürümenin ve beceriksizliğin sorumlusu...

"Yönetimdeki çürümenin, son 15-20 yıldır yönetim yapısında hüküm süren ve giderek daha da kötüleşen beceriksizliğin, yolsuzluğun sorumlusu ben değilim… İnsanların kendi kurumlarına olan inançlarını yitirmelerinin sorumlusu ben değilim. Durum, hiç kimsenin zulüm görmeden, gözaltına alınmadan, taciz ve tehdit edilmeden düşüncelerini dile getirip konuşamadığı bir noktaya geldi."

Dünya Washington Post gazetesinden duydu

Washington Post gazetesi, Ürdün'de 'ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle' 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu duyurmuştu. Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlanmıştı.



BBC: Prenses Latife'yi hatırlattı

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, "Bu olay, kontrolden çıkan bir kraliyet ailesi krizi gibi görünüyor" cümlesiyle analizine başlıyor: "Ürdün'ün Kraliyet mensupları bu yıl içinde bu krizleri yaşayan tek Kraliyet ailesi değil ama Ürdün'ün kendi içinde de sorunları var. Covid salgınından önce de zor durumda olan ekonomi zayıfladı ve halk arasında memnuniyetsizlik artıyor. Dubai Prensesi Latifa'nınkine benzer bir video mesajıyla Ürdün'ün eski Kralı Hüseyin'in oğlu hükümeti yolsuzluk, nepotizm ve beceriksizlikle suçluyor.

Bütün çalışanlarının gözaltına alındığını ve kendisi ile ailesinin Amman'ın dışındaki El Selam Sarayı'nda ev hapsinde tutulduklarını tüm iletişimlerin kısıtlandığını söylüyor. BBC'ye verilen bu video mesajında Prens Hamza, ülkede korkunun hakim olduğunu, hükümeti eleştiren herkesin istihbarat tarafından gözaltına alınma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlatıyor."



ABD ve Arap ülkelerinden Ürdün Kralı'na destek

ABD, Suudi Arabistan ve Mısır'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Katar ve Arap Ligi Kral Abdullah'a destek açıklamaları yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Ürdün'deki gelişmeleri yakından izliyoruz ve Ürdünlü yetkililerle temas halindeyiz. Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada da Riyad'ın Amman'a tam destek verdiği belirtildi, Kral Abdullah'ın aldığı tüm kararların arkasında durulduğu belirtildi.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, resmi açıklamasında "Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başgösteren olayları endişeyle izliyoruz" deyip ekledi: "Ortadoğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz. Bu çerçevede, Kral II. Abdullah ve Ürdün Hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğimizi ifade ediyoruz."