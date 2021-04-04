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Almanya'da DİTİB camisine taşlı saldırı! Suç duyurusunda bulunuldu

ALMANYA'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hildesheim kentindeki cami, kimliği belirsiz kişinin taşlı saldırısına uğradı.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Selimiye Merkez Camisi'ne dün 19.00 sularında yapılan taşlı saldırıda caminin camı kırıldı. Caminin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde bir kişinin caminin mescit kısmındaki cama taş atması ve daha sonra kaçması yer alıyor.

Hildesheim DİTİB Selimiye Merkez Camisi Dernek Başkanı Osman Demirtaş, son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, cami derneği olarak bulundukları şehirde herkesle iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

Demirtaş, saldırıya dair görüntüleri polisle paylaştıklarını ve saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

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