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Amirallerin skandal bildirisine Emniyet, Jandarma ve İçişleri'nden ortak yanıt!

Eski amirallerin skandal bildirisi sonrası Emniyet , İçişleri ve Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize sonuna kadar bağlıyız." denildi.

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisi sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun resmi Twitter hesaplarından  yapılan paylaşımda "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." denildi.

İşte o paylaşımlar;

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Foto Galeri Emekli paşalardan milli iradeyi hedef alan skandal bildiri! Haddinizi bilin! Oturun oturduğunuz yerde... Galeriye Gözat
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