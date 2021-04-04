Amirallerin skandal bildirisine Emniyet, Jandarma ve İçişleri'nden ortak yanıt!

Eski amirallerin skandal bildirisi sonrası Emniyet , İçişleri ve Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize sonuna kadar bağlıyız." denildi.

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisi sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun resmi Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." denildi.

İşte o paylaşımlar;