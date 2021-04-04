Bakan Fahrettin Koca'dan vakalara ilişkin yeni açıklama: Genç vaka oranı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs vakalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. 65 yaş ve üzerinin vakalar içindeki oranının düştüğünü söyleyen Koca, "Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor" dedi.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüs vakalarına ilişkin bir açıklama geldi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca, "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü" dedi.
Genç vakalardaki artışa dikkat çeken Koca, "Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız" ifadelerini kullandı.
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