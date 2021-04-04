Türkiye'de günlük gerçek vaka sayısı 300-350 bin! 10 gün sonra felaket olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son tabloya göre 24 saatte 1483'ü semptomatik olmak üzere 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52'ye yükseldi. Türkiye'de 24 saatte koronavirüs nedeniyle 186 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 231 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.