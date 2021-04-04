Türkiye'de günlük gerçek vaka sayısı 300-350 bin! 10 gün sonra felaket olacak
Koronavirüs vaka sayısı 44 bini aştı. Uzmanlar ise "Gerçek rakam 300-350 bin bandında" dedi. Bugünkü rakamların 10 gün sonra hastanelere yansıyacağını belirten uzmanlar felaket senaryosu çizdi. Samsun ve İstanbul vaka artışında şampiyon... İşte uyku kaçıracak açıklamalar...
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı bakımından Avrupa'da lider oldu. Son 24 saatte 44.756 kişi koronavirüse yakalanırken, 186 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritası korkuyu daha da büyüttü. Son iki haftalık sürede virüsü kapanların ve ölenlerin sayısı ikiye katlandı. Uzmanlar vaka sayısının, asemptomatik hastalarla 8 ile 10 katı ve bulaştırma potansiyeli olanların milyon bandında olduğu uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son tabloya göre 24 saatte 1483'ü semptomatik olmak üzere 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52'ye yükseldi. Türkiye'de 24 saatte koronavirüs nedeniyle 186 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 231 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.
Sağlık Bakanlığı, 27 Mart- 2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62'den 591,45'e, Ankara'da 184,29'dan 272,79'a İzmir'de 156,48'den 218,88'e yükseldi.
En fazla vaka artışı olan iller
"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Samsun 678,72, İstanbul 591,45, Yalova 564,03, Çanakkale 546,77 ve Kırklareli 518,33 olarak sıralandı.