Muhalefet darbe özlemcisi emekli amirallerin yanında saf tuttu! CHP'den İYİ Parti'ye, HDP'den DP'ye...

103 emekli amiralin darbe dönemlerini özlemişçesine milli iradeyi hedef alan bildirisine tepkiler sürerken, CHP'den HDP'ye, İYİ Parti'den Demokrat Parti'ye tüm muhalefet emekli amirallerin yanında yer almayı tercih etti. İşte muhalefetin dikkat çeken duruşu...

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103 emekli amiralin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin milli iradeyi hedef alan ortak bir bildiri yayımlaması siyasette yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. İktidar kanadı ve sivil toplum bildiriyi darbe iması içerdiği için kınarken, muhalefet kanadı bildirinin altına imza attı

CHP, 'darbe' imalı bildiriyi tebrik etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, emekli amirallerin bildirisine tepki gösteren iktidarı eleştirdi. Twitter'da İletişim Başkanı Altun'a cevap veren Özkoç Tuğamiral Mehmet Sarı'nın fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz'un önünde de sonunda da dimdik durdular. Deniz Kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ'cü dolduranlar, 15 Temmuz'un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan... Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum."

HDP'li Paylan: Darbeci arıyorsanız aynaya bakın

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, AK Partililer tarafından getirilen "darbecilik" yorumlarını işaret ederek, "Seçilmiş milletvekillerini, seçilmiş belediye başkanlarını hapse atıp milli irade ahkamı kesmek riyakarlıktır. Darbeci arıyorsanız aynaya bakın" paylaşımını yaptı.

İYİ Partili Çıray: İmzamı atıyorum

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, bildiriye imzasını attığını söyledi. Çıray, bildiriyi paylaşarak, "Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.'' notunu düştü.

DP Genel Başkanı Uysal: Söz bitmiş, her şeyi çürütmüşsünüz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda #YeterBeUsta etiketini de kullanarak şunları kaydetti: "Akp’nin ‘sahte kabadayı’ ları istiyorlar ki; CHP ‘rejim elden gidiyor, başörtüsü’ desin, TSK, muhtıra versin! Bu havuzdan çok su aldınız; bilesiniz ki bu havuzda su yok! Şimdi iş, emekli generallerin bildirinden ‘Darbe’ çıkarmaya kalmış! Mağdurumda, mağdurum...’ Bitmek bilmez bir hikaye Akp için! REFORM, YENİ ANAYASA, MANİFESTO olmadı abime! MAĞDURİYET verin! Söz bitmiş, herşeyi çürütmüşsünüz; tek bir DAVA’nız (her ne şart olursa olsun iktidar olmak) kalmış!

Davutoğlu: Kötü niyetli bir sorumsuzluk örneği

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise bildiriye tepki gösterdi. Davutoğlu, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: "Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil farketmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örnegidir."