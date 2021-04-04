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Adıyaman'da 30 bin liralık altın, evden çalındı

Kimliği belirsiz kişilerin girdiği evden çalınan 30 bin lira değerindeki altının bulunması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Dün gece saatlerinde Adıyaman'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde Hüseyin Altun'a ait eve hırsız girdi.

Kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasında bulunan 30 bin TL değerindeki altınları çalıp, kaçtı.

Eve gelen Hüseyin Altun, kapının zorlanarak açıldığını ve altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

İnceleme yapıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yapıp, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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