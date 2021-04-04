Endonezya'da sel felaketi: 44 kişi yaşamını yitirdi 9 kişi ise yaralandı

ENDONEZYA'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 44 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

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Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle 11.00'de sağanağın sele neden olduğunu bildirdi. Jati, şimdiye kadar 44 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yaralı 9 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar görürken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer Açe, Sumatra ve Orta Cava eyaletleriyle başkent Cakarta ve Yogyakarta gibi bölgelerde de sağanak yağış uyarısında bulundu.