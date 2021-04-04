BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  DÜNYA

Endonezya'da sel felaketi: 44 kişi yaşamını yitirdi 9 kişi ise yaralandı

ENDONEZYA'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 44 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Abone ol

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle 11.00'de sağanağın sele neden olduğunu bildirdi. Jati, şimdiye kadar 44 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yaralı 9 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar görürken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer Açe, Sumatra ve Orta Cava eyaletleriyle başkent Cakarta ve Yogyakarta gibi bölgelerde de sağanak yağış uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili merak edilen soruya yanıt
LinkedIn 15.900 personelini kafa iznine çıkarıyor
Makedon vekilden çarpıcı FETÖ açıklaması: Başbakan'dan somut bir cevap alamadım
AK Partili Hamza Dağ skandal bildirideki saat detayına dikkat çekti!
Edirne’de köy muhtarı koronavirüsten hayatını kaybetti
Muhalefet darbe özlemcisi emekli amirallerin yanında saf tuttu! CHP'den İYİ Parti'ye, HDP'den DP'ye...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 103 emekli amiral bildirisine sert tepki: Yargı gereğini yapacaktır
Bakan Fahrettin Koca'dan vakalara ilişkin yeni açıklama: Genç vaka oranı artıyor
Amirallerin skandal bildirisine Emniyet, Jandarma ve İçişleri'nden ortak yanıt!
Yorumlar