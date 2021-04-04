BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  SPOR

Türk futbolunun köklü kulübü Eskişehirspor küme düştü

TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altınordu’ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Abone ol

Bu yıl liglerden tüme düşmesi kesinleşen ilk takım bir dönem süper ligde fırtına gibi esen Eskişehirspor oldu. TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altınordu’ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Bulut
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Burak İnce), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Emre Nefiz), Muzaffer Kocaer, Recep Aydın (Dk. 77 Şeref Özcan), Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Ahmet Dereli (Dk. 80 Hüsamettin Yener), Enis Destan (Dk. 61 Yiğit Emre Çeltik)
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Arda Okumuş (Dk. 42 Bartu Göçmen), Furkan Balaban, Emir Yıldız, Selman Çiftkanatlı (Dk. 87 Utku Kızılkaya), Doğukan Ünal, Talha Erdoğan (Dk. 68 Onur Arı), Furgan Polat (Dk. 68 Onurhan Uyanık), Necati Atilla Karaca (Dk. 68 Uğur Can Semizoğlu), İbrahim Halil Öner
Goller: Dk. 2, 32, 37 ve 77 Ahmet Dereli, Dk. 29 Muzaffer Kocaer, Dk. 89 Burak İnce (Altınordu), Dk. 65 İbrahim Halil Öner, Dk. 80 ve 90+2 Uğur Can Semizoğlu (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 83 Emir Yıldız (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Yusuf Can Esendemir, Dk. 56 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 45+1 Bartu Göçmen (Eskişehirspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'taki vahşet! Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen babadan üvey anneye tecavüz iddiası
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KYK bursu açıklaması
103 amiralin darbe imalı bildirisi sonrası AK Parti MYK yarın olağanüstü toplanıyor
Muharrem İnce'den 'Montrö bildirisine' destek: Saati yanlış ama…
Süleyman Soylu'dan Montrö bildirisine sert tepki: Sabrımızı zorlamasınlar
Ankara'da yüz yüze eğitime ara verildi! 'Tam zamanlı' uzaktan eğitim devam edecek
Endonezya'da sel felaketi: 44 kişi yaşamını yitirdi 9 kişi ise yaralandı
Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili merak edilen soruya yanıt
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
Yorumlar 1 yorum