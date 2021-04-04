BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  YEREL

Tekirdağ'da 5 noktada orman yangını çıktı! 100 dönümlük alan zarar gördü

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, meşe ve çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda 5 noktada yangın çıktı. İtfaiyenin ve mahallenin müdahalesiyle 5 saatte söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Abone ol

Yangın, ilçeye bağlı Bulgur Mahallesi'ndeki Ballık Burnu mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile çevredeki kömür ocaklarından iş makineleri ve orman işçileri sevk edildi.

Orman işletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Şarköy Belediyesi'ne ait su tankerleri ile ekipler çalışmalara destek verdi.

6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 6 iş makinesi, su tankerleri, traktörlerle, 30 orman işçisinin ve mahallelinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürüldü. 5 noktada çıktığı belirtilen ve 100 dönümlük alanda etkili olan yangında yüzlerce çam ve meşe ağacı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
103 amiralin darbe imalı bildirisi sonrası AK Parti MYK yarın olağanüstü toplanıyor
Muharrem İnce'den 'Montrö bildirisine' destek: Saati yanlış ama…
Süleyman Soylu'dan Montrö bildirisine sert tepki: Sabrımızı zorlamasınlar
Ankara'da yüz yüze eğitime ara verildi! 'Tam zamanlı' uzaktan eğitim devam edecek
Hasan Şaş'tan kadın futbolculara antrenörlük sözü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Kovid-19 aşısıyla ilgili merak edilen soruya yanıt
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı
LinkedIn 15.900 personelini kafa iznine çıkarıyor
Makedon vekilden çarpıcı FETÖ açıklaması: Başbakan'dan somut bir cevap alamadım
Alpaslan Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı
Yorumlar