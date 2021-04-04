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Koronavirüs kabusu sürüyor! Galatasaray 6 pozitif vaka daha açıkladı

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımında bugün yapılan testlerde 6 pozitif vaka daha çıktığını açıkladı.

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 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısı 13'e yükseldi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Toplamda 6 oyuncu-teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı 13 olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır." denildi.

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