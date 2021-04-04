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'5 günü hastanede geçirdim' deyip Çelik Erişçi açıkladı: Yasal...

Çelik Erişçi, koronavirüse yakalandığını ve atlattığı sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

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54 yaşındaki pop müziği sanatçısı Çelik Erişçi koronavirüse yakalanıp, tedavi sürecini hastanede geçirdiğini açıkladı. Instagram hesabından açıklama yapan Erişçi "17 Mart 2021 gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre Covid-19 teşhisiyle karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. Şu anda iyiyim. Tedavim tamamlandı ve yasal karantina sürecim tamamlandı. Pazartesi akşamı instagram üzerinden bir canlı yayınla süreci paylaşabilmek ve bir nebze de olsa toplumsal faydası olduğuna inandığım şeyleri paylaşabilmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı. 

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