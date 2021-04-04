Irak’ta Balad Askeri Üssü’ne roketli saldırı

IRAK'ta ABD'li güvenlik şirketi çalışanlarının da bulunduğu askeri hava üssüne roketli saldırı düzenlendi. Ancak roketler hedefi tutturamayıp civar bölgeye düştü.

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Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu bir askeri hava üssü yakınlarına 2 roket atıldı. Güvenlik yetkilileri ölü ya da yaralı olmadığını açıkladı. İlk bilgilere göre saldırının hedefi başkent Bağdat'ın doğusundaki Balad Hava Üssü'ydü ama roket istenilen bölgeye isabet edemedi ve El Bu Asi köyüne düştü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Balad üssüne en son 15 Mart'ta en az 5 roketle saldırı düzenlenmişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Balad Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti. Üste ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.