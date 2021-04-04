Olay yeri Samsun! Boşandığı eşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, boşandığı eşini arazi anlaşmazlığı yüzünden tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.Abone ol
Köroğlu Mahallesi'nde A.D. ile boşandığı eşi A.P. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, boşandığı karısı A.P'yi darbetti. A.P, evdeki tüfekle A.D'ye ateş etti.
Göğsünden vurulan A.D, olay yerinde hayatını kaybetti. A.P, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.D'nin cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
A.P'nin savcılık ifadesinde, boşandığı eşinden şiddet gördüğünü söylediği öğrenildi.