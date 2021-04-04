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Meral Akşener'den Montrö bildirisine tepki: Bu bir zevzekliktir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli 103 amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi'ne ilişkin "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisiyle ilgili olarak açıklama yaptı. "İYİ Parti siyaset kurumunun karşısına geçmeye çalışan herkese karşıdır" diyen Akşener, "104 emekli amiralin yaptığı açıklama zevzekliktir" tepkisini gösterdi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Muhtıraları hatırlatır"

Bu tür gece yarısı emekli silahlı bürokrasinin yaptığı açıklamalar, muhtıraları hatırlatır. İktidar partisine bunun üzerinde tepinme fırsatı yaratmıştır.

Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti.

"Karşıyız; Müsaade etmeyeceğiz"

Herkes görevini işinin başındayken yapmalıydı. İYİ Parti bu tür yanlışlıkların sürdürülmesine müsaade etmeyecektir. İYİ Parti siyaset kurumunun karşısına geçmeye çalışan herkese karşıdır.

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