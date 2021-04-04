Çorum'da ev yangını: Yaşlı karı-koca hayatını kaybetti

ÇORUM'da tek katlı evde çıkan yangında Ümmühan (74) ve Sadık Gezer (73) çifti hayatını kaybetti.

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Yangın, dün akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Doğan Mahallesi’nde çıktı. Mahalleli, tek katlı evden yükselen dumanı görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, eve girildiğinde Ümmühan Gezer'in cansız bedeni bulundu. Eşi Sadık Gezer'in ise yapılan kontrolde durumunun ağır olduğu belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sadık Gezer, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.