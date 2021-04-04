Kılıçdaroğlu'ndan skandal bildiriyle ilgili açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz

Muhalefet kanadı, 103 emekli amiralın yayımladığı 'Montrö bildirisi'nin yanında yer tutarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu suskunluğunu koruyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, skandal bildiriyle ilgili 'Bu sahte gündemler tutmaz' dedi.

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Türkiye'nin ve siyasetin gündemindeki emekli 103 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisine CHP'den açıklama geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "AKP’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz" dedi.

"Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın."