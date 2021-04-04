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Yeni satın aldığı evdeki gizemli kapıyı gören kadın şok oldu

İNGİLTERE'de yaşayan bir kadın, yeni evinde keşfettiği gizemli kapı sosyal medyada büyük ses getirdi.

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İngiltere'de adı açıklanmayan bir kadın yeni satın aldığı evinde gizli bir minik kapı keşfetti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan kadın kullanıcılarına bunun ne için kullanıldığını sordu. Minyatür kapıyı daha önce başka bir evde görmediğini söyleyen kadın kafa karışıklığının gitmesi için yardım istedi. Kadın, insanlardan ne olabileceğini düşünmelerini istedi ve ''Bu kapı nereye açılıyor?'' şeklinde soru yöneltti.

Açıldığını ve içinde aşağıya inen bir delik olduğunu söyleyen kadına birçok kişi yorum yaptı ama cevaplar kadını tatmin etmedi. Bir kullanıcı bunun bir çamaşır sepeti ya da ütülenmek için bekleyen çamaşırların konulduğu bir dolap olduğunu söylerken, bir diğeri çöp kutusu olabileceğini çöplerin buradan atılıp aşağıda süpürülebildiği görüşünü bildirdi. Yeni evdeki küçük kapı hala gizemini koruyor. 

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