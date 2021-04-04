Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması: Maske ve mesafeden daha fazla korur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."