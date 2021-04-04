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Ankaragücü son 5 maçta 4. galibiyetini Antalyaspor karşısında aldı

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi. Başkent temsilcisi ligdeki son 5 maçında 4. galibiyetini aldı.

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Sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü ligde kalmak için önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmaya iki taraf da kontrollü başladı ve ilk yarı golsüz sonuçlandı.

İkinci yarıda ev sahibi takımın golcüsü Börven, 82'de dengeyi değiştirdi. Hücuma çıkan Ankaragücü'nde Tiago Pinto ceza sahasına ortaladı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Börven topu ağlarla buluşturdu.

MKE Ankaragücü mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. MKE Ankaragücü puanını 32 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.

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