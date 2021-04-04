YÖK'ten emekli amirallerin skandal bildirisine tepki

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin açıklama yaptı.

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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, milletin, Türkiye'de darbeler döneminin kesin olarak kapandığını, tercihini demokrasiden yana yaptığını, 15 Temmuzdaki darbe girişiminde tankların karşısında canı pahasına dimdik durarak gösterdiği bildirildi.

Milli iradeye saygı kavramının artık milletin vazgeçilmez bir ilkesi olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu ilkenin test edilmesine milletimizin tahammülü yoktur. Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir.