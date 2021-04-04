Konyaspor nefes kesen maçta BB Erzurumspor'u yıktı

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda düşme hattındaki BB Erzurumspor'u 2-1 yendi. Yeşil-Beyazlılar üst üste 2. galibiyetini aldı. Konuk ekip ilk yarıda penaltı pozisyonundan yararlanamadı. Uzatmalarda hakem Barış Sarper Saka, ev sahibi lehine penaltı verdi. VAR'a giden hakem penaltıyı kararını iptal etti.

Abone ol

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu BB Erzurumspor'u 2-1 yendi. Yeşil-Beyazlılar bir penaltıdan yararlanamadı. Duraklamalarda ev sahibi takım için beyaz noktayı gösteren hakem Barış Sarper Saka, VAR incelemesinden sonra penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmada gol perdesini 9'da Milosevic'le konuk ekip açtı. Cikalleshi, kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan ilerledi ve meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top ağlarla buluştu ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

BB Erzurumspor çok geçmeden rakibine Manuel da Costa ile cevap verdi. Sağ taraftan kazanılan serbest atışı kullanan Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında, yükselen da Costa kafayla topu ağlara gönderdi ve karşılaşmada eşitliği sağladı.

26'da penaltı kazanan konuk ekipte Cikalleshi topu kalenin üzerinden dışarıya gönderdi.

Hafta içi kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılan Abdülkerim Bardakçı, takımını öne geçiren golü kaydetti. 44'te sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Milosevic'in vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Abdülkerim Bardakçı Konyaspor'u üstünlüğe taşıdı.

90+5. dakikada Aatıf'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta savunma oyuncusunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Sarper Barış Saka önce penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Saka, penaltı kararını iptal etti.

Mücadele konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.