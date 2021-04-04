Türkiye 4 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 246 bin 210 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50, can kaybı 32 bin 263 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Nisan 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 246 bin 210 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1508 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 185 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 674 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye çıktı.

Toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99'a ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50, vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı 2311 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.