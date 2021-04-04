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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

Anadolu Ajansı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında anan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı.

Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca üzerinde, "Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin" yazan Türkeş fotoğrafını da paylaştı.

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