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Kosova’nın yeni cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu

İhlas Haber Ajansı

Kosova Meclisinde yapılan oylamada ülkenin yeni cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu.

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Kosova Meclisinde yapılan oylamada ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Meclisteki üçüncü tur oylamasında 71 oy olan Vjosa Osmani, Kosova’nın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Oylamaya 120 milletvekilinden 82’si katılırken; birinci ve ikinci turlarda seçim için gerekli olan üçte iki çoğunluk elde edilemedi. Osmani’nin rakibi Nasuf Bejta ise seçimlerde hiç oy alamazken 11 oy geçersiz sayıldı.

Son turda da Cumhurbaşkanı seçimi yapılamasaydı ülkede erken seçim gündeme gelecekti. Osmani, ülkenin 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Kosova'nın 5’inci cumhurbaşkanı oldu.

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından hakkında hazırlanan savaş suçları iddianamesinin kabul edilmesinin ardından geçen sene 5 Kasım’da görevinden istifa ettiğini duyurmuş; ardından Osmani, Kasım 2020 ile Mart 2021 arasında cumhurbaşkanı vekili olarak görev yapmıştı.

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