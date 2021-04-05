Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: 3 gündür ses çıkmıyor hodri meydan

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için federasyona yaptıkları başvuruyu anlatırken ''Galatasaray'dan 3 gündür ses çıkmıyor hodri meydan.'' dedi.

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Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili konuştu. Haber Global'de yayınlanan Kontra programına telefonla bağlanan Sipahioğlu, konuyla ilgili ilk ve tek başvurunun yapıldığını belirtirken federasyonun konuyu araştırması gerektiğini ifade etti.

''Kulübümüzün ilk ve tek başvurusu''

''1923'te Cumhuriyet kuruldu, aynı yıl federasyon da kuruldu. Federasyon kurulduktan sonra farklı şehir takımlarını birbiriyle karşı karşıya getirdi. Bu bilgi federasyondandır. Biz uzun yıllardır camiamızın gündeminde olan bu konuyu hukuki adımlara döktük. Üçüncü yılımızda hukuki adımları attık. Bu kulübümüzün bu zamana kadar yaptığı ilk ve tek başvurudur.''

''Acele bir karar beklemiyoruz''

''Bunu vurgulamak istiyorum. Bizim zamanla ilgili beklentimiz yok. Acele bir karar beklemiyoruz. Federasyonumuz lütfen enine boyuna araştırsın. Dünyadaki emsalleri belli. Tüm ülkeler federasyon kurulduktan sonra oynatılan maçları sayıyor. Birçok ülkede o dönemler çok daha farklı kurallar ve yöntemler var. Hepsi kabul ediliyor ama biz o organizasyonları bugünle kıyas ederek kabul etmiyoruz. Umarım federasyon bu duruma bir dur der. Biz başvurumuzu yaptık. Federasyondan araştırmasını talep ediyoruz.''

''Amacımız tarihimize sahip çıkmak''

''Her ülke Avrupa'daki emsallerine baktığınızda ülke kuruluşundan ziyade federasyona bakıyor. Biz bu yüzden federasyonun kurulduğu yıl olan 1923'ü baz alıyoruz. Federasyonda 1924'te 12 farklı şehirden bir turnuva organize edildi ve şampiyon Harbiye oldu bilgisi yer alıyor. Bunlar eleme usulü oynanmış olabilir ama dünyanın birçok yerinde aynı şekilde oynandı. Bizim derdimiz yıldız mıldız değil. Bizim amacımız Fenerbahçe olarak tarihimize sahip çıkmak. 9 şampiyonluğu tastik ettirmek. Bunun ekonomik boyutu da var ama bu durum bizim süreci sonuna kadar götürmemizin bir anahtarı. Ben hukukçu değilim ama başvuru reddedilirse ikinci bir başvuruya izin verilmeyebilir. Zaten reddedilirse ikinci bir başvuru yapılmasını ben de doğru bulmuyorum.''

''Galatasaray'ı ikna ederseniz buradayız''

''Bir kulüp düşünün. Dünyada emsali olmayan şekilde sayılmayan şampiyonlukların sayılması için başvuru yapıyor. Başka bir kulüp çıkıyor, diğer kulübün başvurusunun kabul edilmemesini söylüyor. Biz de hodri meydan diyoruz. İster başkan ister yöneticiler düzeyinde istediğiniz yerde çıkalım konuşalım diyoruz ama üç gündür o diğer kulüpten ses çıkmıyor. Eğer Galatasaray Kulübü'nü ikna edebilirseniz biz buradayız ama çok kolay değil.''

''Bu hafta sonu bize uğurlu geldi''

''Bu hafta sonu bize uğurlu geldi. İnşallah yarın kazanırsak ligde kartlar yeniden dağıtılacak diye düşünüyoruz. Yarın tek hedef üç puan. Sonra da kalan haftalarda her şeyin olacağı bir lig yaşanacağını düşünüyorum.''