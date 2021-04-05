Fuat Uğur'dan Ahmet Davutoğlu'nu kızdıracak sorular

Ahmet Davutoğlu, 103 emekli amiralin darbe iması içeren bildirisi hakkında sabah başka akşam başka konuştu. Davutoğlu, skandal bildiriyle ilgili yaptığı son paylaşımda 'Nasıl emek vermediğiniz yönetim kurulu üyeliklerinin huzur haklarını alabiliyorsunuz' dedi. Gazeteci Fuat Uğur ise Davutoğlu'nu kızdıracak sorular sordu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, emekli amirallerin yayımladığı bildiriyle ilgili sabah saatlerinde yaptığı açıklamasında, "Gelecek Partisi; milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir" ifadelerine yer vermişti.

Davutoğlu, bu kez sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Davutoğlu, paylaşımında, "Saçma sapan bir bildiri üzerinden mağduriyet algısı oluşturup gerçekleri unutturmaya çalışmayın. Gündemi değiştirmek yerine cevap verin. Nasıl emek vermediğiniz yönetim kurulu üyeliklerinin huzur haklarını alabiliyorsunuz? Hiç Allah'tan korkmaz mısınız?" ifadelerini kullandı.

"Seyit Ahmet Işkın kimdi Ahmet Davutoğlu?"

Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur'dan ise Davutoğlu'na dikkat çeken bir cevap geldi. Sosyal medya hesabından Davutoğlu'na bazı sorular soran Uğur, "Seyit Ahmet Işkın kimdi Ahmet Davutoğlu? Ben söyleyeyim. Başbakanken özel kalem müdüründü. Normal maaşı vardı. Borsa İstanbul'da onu YK üyesi yapmıştın. Tam 3 sene ayda kaç dolar kazandı? 5000 dolar mıydı? Ya örtülü ödenek konularını açsak ne olur? Neyse, başka sefer" şeklinde bir paylaşımda bulundu.