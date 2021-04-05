Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi: Benim söylediklerim neden bu kadar garipseniyor?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üst üste iki hafta aynı hakemin atanmasına karşı tepki gösterdi.

Abone ol

Süper Lig'i 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 1-0'lık sonuçla yenik ayrıldı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü, ceza sahası dışından güzel bir vuruşla 19. dakikada Aytaç Kara attı. Bu sonucun ardından lider Beşiktaş, 64 puan kaldı. Kasımpaşa ise 34 puanla 14. sıraya yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından verdiği demeçte, ''Oyuna baktığımız zaman özellikle ilk yarı basit top kayıpları yaptık. Oyunu kurmakta zorlandık. Üretkenlik anlamında normal sezonun gerisinde kaldık. Birkaç pozisyon da yakaladık, gole çevirebilirdik ama kısmet değilmiş. Sezon içinde böyle sonuçlar olabiliyor. Tabii eksiklerimiz vardı ama bunu eksiklere bağlamak doğru değil. Bu sonuç bizi de oyuncuları da üzdü ama futbolda bunlar var.'' ifadelerini kullandı.

''Benim söylediklerim neden bu kadar garipseniyor?''

''Ben hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söyledim. O yüzden pozisyonlar hakkında çok konuşmaya gerek yok. Biz Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık bu hafta. Ben birçok şeye şahit olduğum için burada rahatlıkla söylüyorum. Diğer arkadaşlarımızın da yaptığı gibi bazen isyanımızı elimden geldiğince ifade etmeye çalışıyorum. Sürekli ben konuşuyormuşum, neden konuşuyormuşum. Bu bana verilen görev. Takımı yönetmek, istemediğimiz şeyler olduğunda tepki vermek. Benim söylediklerim neden bu kadar garipseniyor anlamıyorum. MHK gibi çok ciddi bir kurumun böyle davranması camiamızı üzmüştür. Genelde hakemler zaten yönettikten sonra 5-6 maç aynı takıma verilmiyor. Böyle bir şeyin uygulanması bize garip geldi. Metin Tokat mı, Serdar Tatlı mı kim atadıysa bunun neden yapıldığının açıklanması gerekiyor. Canı yanan herkes maçlardan sonra bir şeyler söylüyor. Ama kimseye ertesi hafta aynı hakem verilmiyor.''

''Bugün için kısmet değilmiş''

''İşimize bakacağız biz. Çarşamba maçımız var. O maçı nasıl kazanırız, yarışı nasıl devam ettirebiliriz bunu düşüneceğiz. Geri kalanı kamuoyuna bırakacağız. Milli maçlar sonrası böyle maçlar oynamak zor. Sakatlananlar var, cezalılar var, covid olanlar var. Kenardan çok fazla müdahalede bulunamadık. Bazı değişiklikler yaptık, yapmamız gereken hamleleri yaptık ama bugün için kısmet değilmiş. Çarşamba günü kazanmak için elimizden geleni yapacağız.''