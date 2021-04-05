Emekli amirallerin bildirisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat!

Deniz Kuvvetleri'nde kritik görevlerde bulunan isimlerin de aralarında olduğu 104 emekli amiralin bildirisi sonraAK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısının öne alınması talimatını vererek bugün gerçekleşmesini istedi.

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Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisi tepki çekti. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, konuyla ilgili NTV'ye yaptığı açıklamada gelişme üzerine MYK toplantısının 5 Nisan Pazartesi gününe alındığını duyurdu.

Toplantı saat 15.00'te yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Beştepe'de bir değerlendirme toplantısı yapacağı açıklandı. Toplantı saat 15.00'te yapılacak. Toplantıda, amiraller tarafından kaleme alınan bildiri ve bu bildiride yer alan ifadeler hakkında değerlendirme yapılacak.

Seçim barajı

Toplantının diğer gündem maddelerinden biri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında çalışılan seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7 veya 5'e düşürülmesi, seçim bölgelerinin artırılması, daraltılmış seçim bölgesi gibi başlıkların yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda değişiklik öngören düzenleme olacak.

Hayvan hakları

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise artık çalışmalarda sona gelinen ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen Hayvan Hakları ile ilgili yasa taslağı olacak. Toplantıda Meclis'te önümüzdeki dönem ele alınacak yasal düzenlemeler de masaya yatırılacak.