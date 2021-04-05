Younes Belhanda bombası! Yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda'nın yeni adresi netlik kazandı.

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Galatasaray'da Younes Belhanda defteri yaklaşık 1 ay önce kapanmıştı. Faslı futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'nun zemini hakkında Demir Grup Sivasspor maçının ardından yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunmuş ve sözleşmesi feshedilmişti.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok takım Younes Belhanda'nın peşine düştü. Özellikle La Liga ekiplerinden Sevilla, Valencia ve Real Betis'in Faslı yıldızla yakından ilgilendiği iddia edilmişti. Fakat Younes Belahdan sürpriz bir karara imza atmak üzere.

Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, sezon sonu için Yunanistan'ın köklü takımı Olympiakos ile transfer görüşmelerine başladı. Yunan basınında yer bulan haberlere göre Yunanistan ekibi Olympiakos, Galatasaray'dan gönderilen ve bonservisi elinde Younes Belhanda ile yakından ilgileniyor.

Faslı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen Olympiakos, edinilen bilgiye göre transfer görüşmelerine başladı.