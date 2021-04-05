Darbe imalı skandal 'Montrö' bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında eski Ergenekon davası sanıkları Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu 'Montrö bildirisi'nde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı verdi. Evlerinde arama yapılarak gözaltına alındı. 4 emekli amiral ise ifadeye çağrıldı. Emekli paşalar, 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan sorgulanacak.

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Öncülüğünü Ergenekon ve Balyoz davalarında hapis yatmış ve yargılanmış isimlerin çektiği 104 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmaları ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin hükümete karşı darbe imaları içeren bir bildiri yayınlamıştı.

İşte gözaltına alınan 10 emekli general...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Bunun üzerine 10 emekli amiral evlerindeki aramanın ardından gözaltına alınarak Ankara'ya ötürüldü.

4 ismin 3 gün içinde ifadeye gitmeleri istendi

Savcılık, bildiride imzası bulunan 4 şüphelinin ise adreslerindeki arama ve el koyma işlemlerinden sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmeleri bildirildi. Bu isimler ise Fenerbahçe eski yöneticisi Atilla Kıyat ile Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey oldu.

Muvazzaf subaylarla irtibat kurdular mı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride adı geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği öğrenilen soruşturmada, emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi. Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi. Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

14 emekli amirale 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçlaması yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'amiraller bildirisi'yle ilgili açıklama: "Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir."

O emekli amirallerin son görev yerleri...

Turgay Erdağ: Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı

Ali Sadi Ünsal: Gölcük Ana Üs Komutanı

Can Erenoğlu: Sahil Güvenlik Komutanı

Atilla Kezek: Sahil Güvenlik Komutanı

Alaettin Sevim: Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı

Ergun Mengi: Hücumbot Filosu Komutanı

Kadir Sağdıç: Güney Deniz Saha Komutanı

Cem Gürdeniz: Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanı

Atilla Kıyat: Kuzey Deniz Saha Komutanı

Engin Baykal: Aksaz Deniz Üs Komutanı

Cemil Şükrü Bozoğlu: Denizaltı Filosu Komutanı

Mustafa Özbey: Donanma Kurmay Başkanı

Neler olmuştu?

103 emekli amiral, Montrö tartışmaları ve ‘takkeli’ Tuğamiral Mehmet Sarı ile ilgili bildiri yayımlamıştı.. Bildiride, “Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz” denilmişti. Saray ve AKP sözcüleri ise bildiriye tepki göstermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, ‘104 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili soruşturma başlatmıştı.

Bildiride ne denilmişti

Bildiride, Montrö'nün Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan bir anlaşma olduğu kaydedilerek şu ifadelere yer verilmişti: “Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.”

TSK’nin, anayasanın değişmez

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın fotoğrafı için ise şu görüşler dile getirilmişti: “Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nın, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.”