'Montrö' bildirisinin 1 numarası Ergun Mengi İYİ Parti yöneticisi çıktı! Akşener "zevzeklik" demişti

Milli iradeyi hedef alan 104 emekli amiralin imzaladığı skandal bildirinin 1. sıradaki imzacısı emekli Tuğamiral Ergun Mengi'yle ilgili bomba ifşa! Mengi, İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı çıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bildiri için "Bu bir zevzekliktir" demişti. Ergun Mengi bu sabah gözaltına alınan 10 isimden biri oldu.

AK Parti hükümetini hedef alan "tekaüt amiraller" bildirisiyle ilgili tartışma giderek büyüyor. Bu sabah 14 imzacı paşa "darbeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alanınlar arasında bildirinin 1 numaralı imzacısı emekli Tuğgeneral Ergun Mengi de var. Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

'Eleştirdiğiniz 1 numaralı imzacı partinizin yöneticisi'

Halk TV'nin canlı yayınında emekli paşaların bildirisi tartışılırken, gazeteci Barış Pehlivan ile, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem arasında yaşanan bir tartışma skandalı ortaya çıkardı. Erdem'in bildiriyi eleştirmesi üzerine Pehlivan, "Tepki gösterdiğiniz amirallerin bildirisinde bir numaralı imzacı olarak yer alan Emekli Amiral Ergun Mengi İYİ Parti yöneticilerinden birisidir" dedi.

Akşener: Bu zevzekliktir, Türkiye bu zevzeklikten çok çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün emekli paşaların gece yarısı yayınladığı bildiriyi eleştirip, "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" diye konuşmuştu.

'1 Numaralı zevzek İYİ Parti yöneticisi'

AK Parti milletvekili Ali Özkaya, söz konusu bildiride emekli tuğamiral Ergun Mengi'nin ilk sırada olduğunu hatırlatarak, "1 numaralı zevzek İYİ Parti yöneticisi imiş. Monşer Başkan da o yüzden yardımcısına sahip çıkmış anlaşılan? Görünen o ki bu işin altından da NATO/FETÖ çıkacak!.." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti yöneticileri sahip çıktı

İYİ Parti yöneticileri ve milletvekilleri bildiriye sahip çıkmıştı. Meral Akşener'in siyaset başdanışmanı Aytun Çıray, "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" derken, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise, "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir" ifadelerini kullanmıştı.