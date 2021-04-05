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İstanbul'da ağlayan çocuğa aldırış etmedi! Sokak ortasında darp etti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir kişi ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini sokak ortasında darp etti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi eşini, sokak ortasında ağlayan çocuğuna aldırış etmeden darbetti. Çocuğun ağlama seslerini duyan vatandaşlar tepki gösterirken, eşini darbetmeye devam edip, evine götürdü. Yaşanan dehşet anlarını ise bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere  kocanın eşine yumruk atması ve kafasından tutup, itmesi yansıdı.

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