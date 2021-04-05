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MEDYA

Baraj 34. bölüm fragmanı

Baraj dizisi 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Baraj 6 Nisan 2021 Salı akşamı FOX'ta...

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım, yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

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