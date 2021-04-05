BIST 1.430
DOLAR 8,17
EURO 9,62
ALTIN 455,27
YEREL

İstanbul’da motosikletli sürücünün feci ölümü kamerada

İstanbul Üsküdar’da park halindeki motosikletine binmeye çalışan motosiklet sürücüne otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçarak yere çakıldı. Feci kazada motosiklet sürücünün hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Üsküdar’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasippaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun kenar bölümünde motosikletine binmeye çalışan motosiklet sürücüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçarak yere çakıldı. Kaza anı güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kefaret 21. bölüm fragmanı
Teşkilat 6. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 23. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı
Baraj 34. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı
Yasak Elma 105. bölüm fragmanı
Çukur 123. bölüm fragmanı: 4. sezon 31. bölüm
Hakan Bayrakçı ve Mücahit Birinci birbirine girdi! Yumruklar masaya indi
Yorumlar