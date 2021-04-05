BIST 1.430
DOLAR 8,17
EURO 9,63
ALTIN 453,71
MEDYA

Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı

Sadakatsiz dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Sadakatsiz 7 Nisan 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile; hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Baraj 34. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm fragmanı
Çukur 123. bölüm fragmanı: 4. sezon 31. bölüm
Hakan Bayrakçı ve Mücahit Birinci birbirine girdi! Yumruklar masaya indi
İstanbul Sultanahmet'te bir sürücü kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini sürdü
Arnavutköy'de TIR şoförü direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp oyun oynadı
Süleyman Soylu'dan Montrö bildirisine sert tepki: Sabrımızı zorlamasınlar
Leziz mi leziz fırında biber dolması tarifi!
İstanbul TEM Otoyolu’nda lüks otomobilli “makas” terörü kamerada
Bursa'da korku dolu anlar! Çakmak gazı bomba gibi patladı pencereyi yerinden söktü
Yorumlar