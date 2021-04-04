Süleyman Soylu'dan Montrö bildirisine sert tepki: Sabrımızı zorlamasınlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 emekli amiralin imzası bulunan 'Montrö' bildirisine, "Söyleyeceğimiz cümle şudur; sabrımızı zorlamasınlar." sözleriyle tepki gösterdi.

Güvenlik toplantısına katılmak için Batman'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilikteki toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 103 emekli amiralin yaptığı açıklama hatırlatılan Bakan Soylu, gerekli açıklamaları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini aktardı. Bazen üstlenilen sıfatların, sorumluluk sahibi olmaya yetmediğini dile getiren Soylu şöyle devam etti: Cumhuriyet tarihimizin en güçlü noktasında, tüm ilgi alanlarımızı etki alanlarına döndürüyoruz, tam hukuk dönemi içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar düşmanlarımızı ve vesayetçileri çaresiz bırakıyor, hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor, Türkiye'ye karşı yapabileceklerinde de etkisiz hale getiriyor.

"Zihinsel kodları prematöre kalmış..."

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef zihinsel kodları prematüre kalanlar, gelişmeyenler, tabi biz bunları çok gördük, bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleri ile eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar."

"Bunlar zavallıdırlar, tam anlamıyla edepsizdirler..."

"Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazdırlar, milleti bilmezdirler, kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Kalıntılar ya doğal olarak seleksiyona uğrarlar, tarihe veya doğaya karışıp giderler ya da temizlenirler. Büyüyen ve güçlü Türkiye, aynı zamanda tam bağımsızlık, bizim sevdamızdır. Tüm mücadelemizi de bunun için gerçekleştiriyoruz."

"Sabrımızı zorlamasınlar, görevimiz çapakları temizlemek"

"Söyleyeceğimiz cümle şudur; sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız ve biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi vardır. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çapaklar çıkacak mı, maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçlar üzülerek görüyoruz ki; oluyor. Görevimiz çapakları temizlemektir."

Daha sonra Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.