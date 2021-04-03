Aşk ve ilişkilerde burç uyumu

Burç uyumu, daha net olarak kişiye özgü yıldız haritalarının analizi ile ortaya çıksa da bazı burçların baskın yönleri ve burçların elementlerinden gelen özellikler iki burcun birbiri ile ilişkisine dair önemli ipuçları verebilmektedir. Bahar Saygılıer'in sunduğu Bir Bilen programının konuğu Astrolog ve Yoga Eğitmeni Esra Denizmen. Burç uyumu hangi burcun hangi burç ile daha rahat anlaşabileceği veya hangi konularda daha sık anlaşmazlık görülebileceğini gösterir.

Astrolojide Burç Uyumu

Bir Bilen programının bu haftaki konusu burç uyumu. Aşk ve ilişkilerde burçların birbiri ile uyumu gerçek mi? Burçların uyumunu ve burçların ilişki içindeki davranışları ve tutumları hakkındaki bilgileri Astrolog Esra Denizmen anlattı.

Astrolojide burç uyumu, iki burcun elementlerinden ve karakter özelliklerinden gelen, temel davranış kalıplarının diğer burçların temel davranış kalıplarıyla arasındaki iletişimdir. Astroloji de her burç bir element grubuna aittir. Astroloji de elementler hava, ateş, su, toprak olarak 4 temel kategoriye ayrılır. Burç uyumunda burçların öncelikle kendi elementinden olan burçlarla daha iyi anlaştığı düşünülür. Örneğin toprak grubuna ait burçlar yine bir toprak grubuna ait burçla, ateş grubuna ait burçların yine ateş grubuna ait burçlarla iyi iletişimler kurma ihtimali daha fazladır. Bunun yanı sıra her burcun karşısında yer alan zıt burcu da ilişkilerin iyi ilerlediği ve tamamlayıcı, bütünleyici özelliklerde bir ilişki yaşanma ihtimalinin daha fazla olduğu burç uyumu şeklidir ancak bu durum diğer burçların birbiri ile anlaşamayacağı anlamına gelmez.

Bir ilişkinin burç uyumunun astrolojik olarak daha net analiz edilecekse, burada kişiye özgü yıldız haritası üzerinden gidilmesi gerekmektedir, aksi takdirde yapılan burç uyumu hesaplaması çok yüzeysel kalacaktır. Burç uyumu analizi için çiftlerin yıldız haritalarının karşılaştırılması yapılır.