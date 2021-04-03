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Antalya'da kadın erkeği yere yatırıp 'paramı ver' diyerek darbetti!

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da kadın ile erkek arasında para meselesi yüzünden sokak ortasında tartışma çıktı. Kadın, 'paramı ver' diyerek yere yatırdığı erkeği üzerine çıkıp darbetti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın ve erkek arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadın, erkeği yere yatırıp 'paramı ver' diye darbetmeye başladı.

Çevredekiler kavgayı ayırmak için müdahale etti, ancak başarılı olamadı. Bir kişinin 'polis çağırdım' sözleri üzerine kadın ve erkek ayrılıp farklı yönlere gitti.

Bu arada olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kadının erkeği yere yatırıp 'paramı ver, polis gelsin, olsun paramı ver' diyerek bağırıp vurduğu, bir kişinin ise ayırmaya çalıştığı görüldü.

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