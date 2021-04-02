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DÜNYA

ABD'de öğrenci servisinde uyuyan öğrencinin üzerine geyik düştü

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin Virginia eyaletinde öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü. O anlar, öğrenci servisinin kamerasına an be an yansıdı.

ABD'nin Virginia eyaletinde seyir halinde ilerleyen öğrenci servisinde akılalmaz bir olay yaşandı. Richmond kentinde sabah saatlerinde öğrencileri Powhatan Lisesi'ne taşıyan öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin yanına düştü. Akıllara durgunluk veren olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer, olay sırasında yaralanma olmadığını ve otobüsün içine giren geyiğin kapıdan kaçtığını belirtti.

Okulun ulaştırma müdürü Brian Bartlett, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Otobüs, geyiğe çarptı ve otobüsün kaputundan yuvarlanarak ön camın içinden içeriye girdi" dedi. Bir geyikten kaçmaya çalışırken ikinci bir geyiğin otobüse çarptığını ve ön camdan içeri girdiğini ifade eden servis şoförü ise kazanın şokunu uzun bir süre atlamadı.

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