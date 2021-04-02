Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliğinden müdahale

Yunanistan, Ege'deki mültecileri Türk karasularına itmeye devam ediyor. Midilli Adası açıklarında yaşanan mülteci krizine sessiz kalamayan Türk Sahil Güvenliği, Yunan basınında 'tehlikeli manevralar yapmakla' suçlandı.

Yunan gemisinin Ege'de Türk karasularına mültecileri itmeye çalıştığı sırada Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarısı kameraya yansıdı. Görüntülerde; Türk Sahil Güvenliğinin Yunanlı yetkilileri siren sesiyle uyardığı görülüyor.

Öte yandan; Yunan medyasından Ta Nea ise Yunanistan'ın Türkiye'yi Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerine destek olmak ve bölgede gerilimi tırmandırmaya çalışmakla suçladığını yazdı.

AB'den Yunanistan'a 'geri itme' uyarısı

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, birlik üyesi ülkeler arasındaki göçle mücadelede dayanışmanın önemli olduğunu belirmiş; Yunanistan'ın Midilli Adası'nı ziyaret eden ve burada Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya gelen Johansson, Atina yönetimini uyararak Türkiye'ye sığınma başvuruları kabul edilmeyen göçmenleri geri almaya devam etmesi çağrısında bulunmuştu. Johansson, "Yunan makamlarının iddia edilen geri itmeleri soruşturma konusunda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.