BIST 1.428
DOLAR 8,10
EURO 9,54
ALTIN 451,60
İNTERNETHABER TV

İkizler 5-11 Nisan haftalık burç yorumları o güne dikkat!

Bu hafta İkizler burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık İkizler burcu yorumu...

5-11 Nisan haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Haftaya Ay Oğlak burcunda başlıyoruz buda demek oluyor ki haftanın başında parayla ilgili konular dikkat çekiyor. Salı ve çarşamba Ay Kova burcunda yani haftanın ortası hayatı sorguluyorsunuz bazılarınızın da yurt dışı bağlantılı konuları olabilir.

Salı akşamı Ay Satürn kavuşumu yaşanacak buda sizler depresif yapabilir. Perşembe, cuma ve cumartesi günü Ay Balık burcunda olacak yani kariyer konuları oldukça ön plana çıkacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener'e ekonomi berbat diyen esnafın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Boğa 5-11 Nisan haftalık burç yorumları salı gününe dikkat!
Özge Özpirinçci'nin partisini polis bastı! Berrak Tüzünataç'ın tepkisi olay
İstanbul'da yatak odasına giren koca şok oldu! Karısı ve bastığı adamı...
Muhabir canlı yayında hayatının şokunu yaşadı! Neye uğradığını şaşırdı
Bursa'da sokakta dehşet! Genç kıza muşta ile saldırdı 'başkasına benzettim' dedi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! İşte yüz yüze eğitim gerçeği
Futbolcu Fredy Guarin kanlar içinde gözaltına alındı
Çarşaflı kadın fotoğrafı paylaştığı iddia edilen doktora hakaretten yargılanan sanıkların beraatine hükmedildi
70 baro başkanı Arka Sokaklar dizisini RTÜK'e şikayet etti bu sahne olay yarattı
Yorumlar