İkizler 5-11 Nisan haftalık burç yorumları o güne dikkat!

Bu hafta İkizler burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık İkizler burcu yorumu...

5-11 Nisan haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Haftaya Ay Oğlak burcunda başlıyoruz buda demek oluyor ki haftanın başında parayla ilgili konular dikkat çekiyor. Salı ve çarşamba Ay Kova burcunda yani haftanın ortası hayatı sorguluyorsunuz bazılarınızın da yurt dışı bağlantılı konuları olabilir.

Salı akşamı Ay Satürn kavuşumu yaşanacak buda sizler depresif yapabilir. Perşembe, cuma ve cumartesi günü Ay Balık burcunda olacak yani kariyer konuları oldukça ön plana çıkacak.