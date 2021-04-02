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Özge Özpirinçci'nin partisini polis bastı! Berrak Tüzünataç'ın tepkisi olay

Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisi uzayınca yasak hiçe sayıldı. Partiyi polis basınca ünlü isimler gerildi. Berrak Tüzünataç ise muhabirleri suçlayarak tepki gösterdi.

Özge Özpirinçci, doğum gününü kutladı. Burak Yamantürk sevgilisi Özge Özpirinçci’yi yalnız bırakmazken, partiye Murat Dalkılıç, Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimler de katıldı.

Mekan çıkışı, Pirinçci’nin avukatının evinde kutlamaya devam eden grup ,polis baskınıyla neye uğradığını şaşırdı..

Burak Yamantürk, olayı çeken gazetecilere tepki gösterirken; Murat Dalkılıç “Polis baskınını görmedim, siz çağırdınız galiba” dedi.

Evden en son ayrılan Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu çiftinden Tüzünataç ise; gazetecilere "Sayenizde" diyerek tepki gösterdi.

Uraz Kaygılaroğlu sevgilisini sakinleştirmeye çabalasa da Tüzünataç "Hep negatif bir şey aranıyor" diyerek tepki verdi. Ayaklı Gazete'nin haberine göre, muhabirler ise bu duruma "Partiyi yapan sizsiniz" deyince Uraz Kaygılaroğlu "Parti yok canım kardeşim parti yok. Evde müzik dinledik bu da mı yasak" dedi.

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