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Boğa 5-11 Nisan haftalık burç yorumları salı gününe dikkat!

5-11 Nisan haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için 5-11 Nisan haftasını yorumladı...

5-11 Nisan haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Haftaya başlarken Ay Oğlak burcunda buda demek oluyor ki maneviyatınız ön planda. Salı ve çarşamba Ay Kova burcunda yani kariyer konuları oldukça dikkat çekecek yoğun bir iş temposuna gireceksiniz.

Salı günü bir Ay Satürn kavuşumu yaşanacak buda sizleri mutsuz ve depresif yapabilir. Perşembe, cuma ve cumartesi Ay Balık burcunda demek ki haftanın geri kalanında da kariyer konuları gündeminizde!

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